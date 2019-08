Fünf Sterne und PD wollen es tatsächlich zusammen probieren

Der italienische Koalitionspoker dürfte vorerst entschieden sein - und er hat einen Verlierer: Lega-Chef Matteo Salvini. Aus seinen Neuwahl-Gelüsten wurde ein Platz auf der Oppositionsbank. In Rom verhandelten die oppositionellen Sozialdemokraten (PD) in den letzten Tagen intensiv mit der bisher regierenden Fünf-Sterne-Bewegung. Mittwochabend verkündete Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio, man habe sich auf ein Regierungsprogramm geeinigt. Giuseppe Conte werde wieder Premierminister, sagte di Maio nach einem Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella. "Wir entziehen uns unserer Verantwortung nicht", sagte Di Maio. Sein Ziel sei die Umsetzung des Regierungsprogramms, dem sich die Bewegung bereits in den vergangenen 14 Monaten verpflichtet gefühlt habe.



Di Maio betonte, dass seine Partei am parteilosen Giuseppe Conte als Premier der neuen Regierung festgehalten habe. Conte sei ein Mann von "großem Mut", der im ausschließlichen Interesse Italiens arbeite. "Er ist der Garant für die Umsetzung unseres Programms", sagte der scheidende Vizepremier. Auch die PD habe eingewilligt, Conte als Premier zu unterstützen.



Das letzte Wort hat allerdings Präsident Mattarella. Denn offiziell hat der Präsident seine Zustimmung noch nicht erteilt. Er empfing den ganzen Tag über Vertreter der Parlamentsparteien und wollte danach entscheiden, ob es eine neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) geben kann oder ob nur eine Neuwahl möglich ist. Donnerstagfrüh um 9.30 Uhr ist Conte jedenfalls zu einem Gespräch im Qirinalspalast bei Mattarella geladen. Erwartet wird, dass der parteilose Conte den Auftrag zur Bildung einer Regierungsallianz aus Fünf Sternen und Sozialdemokraten erhält.



Folgend ein Überblick über die Akteure in der Regierungskrise von unserer Korrespondentin Almut Siefert:



Sergio Mattarella: In einer politischen Krise hat in Italien der Staatspräsident die wichtigste Rolle. Seit Februar 2015 bekleidet der Jurist Sergio Mattarella dieses Amt. Der frühere Verfassungsrichter ist auf Stabilität bedacht und hat bereits bei der Regierungsbildung nach den Wahlen im März 2018 ein ruhiges Händchen bewiesen. Er ist der jüngere Bruder von Piersanti Mattarella, dem einstigen Präsidenten der Region Sizilien, der 1980 von der Mafia ermordet wurde. Politisch ist der 78-Jährige eher links zu verorten, er gilt als einer der Gründungsväter der sozialdemokratischen Partito Democratico.

