Saarlands CDU-Ministerpräsident bescheinigt eigener Partei "Sinnentleerung"

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Wochenende geht Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (ebenfalls CDU) hart ins Gericht. In deren Zeit als Parteivorsitzende habe die CDU "eine Sinnentleerung erlebt", sagte Hans laut Vorabmeldung der neuen Ausgabe des Magazins "Cicero".

"Die Seele der Partei oder kontroverse Debatten haben am Ende kaum noch eine Rolle gespielt", fasste Hans (41) die Spätphase von Merkels Amtszeit als Vorsitzende (2000 bis 2018) zusammen.

Merkel (65) hatte Anfang Dezember den Parteivorsitz an die bisherige CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer übergeben. Diese hatte wiederum ihr Amt als Regierungschefin im Saarland, dem kleinen deutschen Bundesland an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg, aufgegeben, als sie den Ruf nach Berlin bekam.

Schwere Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik

Kritik übte Hans auch an der Flüchtlingspolitik seiner „Chefin" von 2015/2016. Zu jener Zeit habe die damalige Parteispitze "viele Fehler begangen", nicht zuletzt "beim Versuch, den Menschen vorzumachen, es gebe für alles eine europäische Lösung".

So lange das aber nicht der Fall sei, müsse Deutschland als souveräner Nationalstaat "in der Lage sein zu sagen, wo Grenzen sind", forderte Hans. Die CDU sei die Partei des Rechtsstaats, "und da haben wir viel Vertrauen verloren".

(APA/AFP)