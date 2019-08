"SpaceCom": Trump richtet Militärkommando für den Weltraum ein

US-Präsident Donald Trump hat im Pentagon ein neues Militärkommando für den Weltraum eingerichtet. "SpaceCom stellt sicher, dass die Dominanz Amerikas im Weltraum nie bedroht wird", sagte Trump am Donnerstag bei einer Zeremonie im Weißen Haus. Das neue Kommando, das unter anderem US-Satelliten vor feindlichen Angriffen schützen soll, steht unter Führung von Luftwaffengeneral John Raymond.

„Das ist eine große Sache“, sagte Trump und erklärte den Weltraum zum Kriegsgebiet der Zukunft: „Das dürfte allen klar sein.“ Die Bedrohungen seines Landes würden sich ständig verändern. Jene, die den USA schaden wollen, „müssen es in höheren Lagen mit uns aufnehmen. Das wird ein ganz anderes Spiel."

Bald werde es auch eine "Space Force" als eigenständiger sechster Arm des US-Militärs geben, kündigte Trump an. Er hatte die Idee der Weltraumstreitkräfte (die in Wahrheit bloß eine Fusion aller bestehenden Einheiten mit Bezug zum All meint) bereits vor längerer Zeit aufgebracht, sie stieß beim Verteidigungsministerium und im Parlament jedoch auf wenig Begeisterung. Ein neuer Zweig der US-Armee könnte nur mit Zustimmung des Kongresses gebildet werden.

Von Kritikern und Komikern, aber auch von Journalisten, die von Trumps Präsentation berichteten, wurden die Pläne mitunter hämisch kommentiert. Die Idee einer „Space Force“ war auch vom Streamingdienst Netflix aufgegriffen worden. Der Serienmacher von „The Office“, Greg Daniels, und Schauspieler Steve Carell arbeiten an einer Serie namens „Space Force“, einer Komödie über die Menschen, die die Weltraumstreitkraft aufbauen sollen.

Außenposten auf dem Mond

Trump hatte bereits 2017 Jahr angekündigt, Astronauten wieder zum Mond und später auch zum Mars schicken zu wollen. Die Raumfahrtbehörde NASA arbeitet an Plänen, einen Außenposten auf dem Mond einzurichten.

Seit dem Ende ihres Shuttleprogramms 2011 setzt die NASA auf Privatfirmen, um Fracht zur Internationalen Raumstation ISS zu transportieren. Trump will die ISS privatisieren, um mehr Geld für andere NASA-Projekte wie die Rückkehr zum Mond zu haben.

(APA/AFP/Red.)