Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

In der Nacht auf Freitag hat unterschiedlichen Medienberichten zufolge ein Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Der ukrainische Filmemacher Oleg Senzow, der in Russland inhaftiert war, sowie ukrainische Seeleute sollen vor der Rückkehr in ihre Heimat stehen.

Über den Fortschritt des Austausches herrscht in den Morgenstunden noch Unklarheit: Nach Angaben des ukrainischen Generalstaatsanwalts Ruslan Rjaboschaki auf Facebook seien die Gefangenen bereits auf dem Heimflug. Das ukrainische Präsidentenbüro teilte laut der Nachrichtenagentur Reuters jedoch mit, dass der Gefangenenaustausch noch nicht abgeschlossen sei. Auch die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete, dass kein Austausch stattgefunden hätte, und berief sich dabei auf eine Quelle in Moskau.

Senzow wurde zuvor nach Moskau verlegt

Senzow war 2015 wegen Terrorismusvorwürfen zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Es folgten internationale Proteste, auch die internationale Filmbranche sprach sich vehement für eine Freilassung aus. Im Vorjahr erhielt er, während er sich gerade im Hungerstreik befand, den Sacharow-Preis für geistige Freiheit (auch EU-Menschenrechtspreis genannt). Russland hatte Senzow vor seiner angeblichen Freilassung aus einem abgelegenen Gefängnis in der Arktis nach Moskau verlegt, wie die Nachrichtenagenturen TASS und Interfax am Donnerstag meldeten.

Ein ukrainisches Gericht soll indessen den prominenten russischen Journalisten Kirill Wyschinski freigelassen haben, der wegen Hochverrats verdächtigt war. Ihm war vorgeworfen worden, prorussische Separatisten zu unterstützen.

Sollte der Gefangenenaustausch tatsächlich gelungen sein, wäre dies ein großer Erfolg für den neuen ukrainischen Präsidenten Selenskij. Er war mit dem Versprechen angetreten, den Konflikt in der Ostukraine zu beenden. Dort liefern sich ukrainische Soldaten seit 2014 trotz eines Waffenstillstandsabkommens Kämpfe mit von Russland unterstützten Separatisten. In dem Krieg sind bisher mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Russland hält mehrere Dutzend Gefangene aus dem Konflikt in der Ostukraine fest sowie 24 Seeleute, die vergangenes Jahr festgenommen worden waren.

