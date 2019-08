Migranten stürmten in spanische Nordafrika-Exklave Ceuta

Bei einem neuen Massenansturm afrikanischer Migranten sind am Freitag mindestens 155 Männer von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta an der Küste Marokkos gelangt. Insgesamt hätten 250 Männer versucht, über den sechs Meter hohen doppelten Grenzzaun, der an der betreffenden Stelle ins Meer reicht, auf spanisches Territorium zu gelangen, sagte ein Sprecher der Regierung in Ceuta am Freitag.

Zwölf Beamte der Guardia Civil seien verletzt worden, als sie versuchten, die Migranten abzuwehren. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Portals "El Faro de Ceuta" in der Früh im Norden der Exklave nahe der Siedlung Benzú. Allerdings ist der Verbleib der Menschen in Ceuta bzw. deren Weitertransport aufs spanische Festland unsicher, denn seit einiger Zeit werden die meisten dieser „Grenzstürmer" in Absprache mit den Marokkanern wieder nach Marokko zurückgeschoben.

Zunehmende Gewalt

Immer wieder versuchen in Marokko ausharrende Migranten (es sind zehntausende, vor allem aus Afrika südlich der Sahara), den acht Kilometer langen und oft mehr als sechs Meter hohen Zaun zu überwinden. Es sind fast ausschließlich mehr oder weniger junge Männer und Teenager, die das versuchen. Den größten Ansturm der letzten Jahre hatte es im Juli 2018 gegeben, als mehr als 600 Migranten nach Ceuta eindrangen.

In den vergangenen Jahren häufte sich dabei die Gewaltanwendung der Einreisefordernden. So warfen sie etwa Steine und ätzenden gelöschten Kalk gegen Grenzschützer, gelegentlich wurden selbstgebastelte Flammenwerfer (etwa aus Spraydosen) eingesetzt. Umgekehrt dürfen die spanischen Grenzwächter nur „moderate" Gewalt einsetzen.

Spanien hat in Marokko bzw. dicht vor dessen Küste fünf kleine Gebiete, von denen nur Ceuta (18,5 Quadratkilometer) sowie die Stadt Melilla (13,4 km2) auch von einer größeren zivilen Bevölkerung besiedelt sind. Die anderen drei Gebiete sind die Landzunge Peñón de Vélez de la Gomera (ca. 0,02 Quadratkilometer bzw. zwei Hektar Fläche) sowie die Inselgruppen der Chafarinas (0,5 Quadratkilometer) und Alhucemas (0,046 km2), auf denen sich nur kleine Militärgarnisonen befinden.

