Schuhe, Windeln, Fernseher: USA setzen neue Strafzölle in Kraft

Washington/Peking. Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg mit China geht in die nächste Runde: Verbraucher in den USA müssen sich daher bei Importwaren auf Preiserhöhungen einstellen. Die US-Behörden erheben ab diesem Sonntag Strafzölle von 15 Prozent auf chinesische Importe im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Auch für Produkte, die bereits auf dem Transportweg seien, werde es keine "Schonfrist" geben, teilte die US-Zollbehörde am Freitag mit.

Erstmals seit Beginn des Handelskonfliktes vor gut einem Jahr sind auch Konsumgüter von den Importgebühren betroffen, darunter etwa Fernseher, Bücher, Windeln, Turnschuhe und viele anderen Waren.

Verschoben wegen Weihnachtsgeschäft

Am 15. Dezember sollen dann Strafzölle von ebenfalls 15 Prozent auf Konsumgüter aus China im Wert von rund 160 Milliarden US-Dollar in Kraft treten. Dann werden auch Produkte wie Smartphones, Laptops und Kleidung erfasst werden. Alle im August angekündigten Strafzölle sollten ursprünglich ab Sonntag gelten, Trump ließ die zweite Tranche jedoch verschieben, um das wichtige Weihnachtsgeschäft nicht zu belasten. Ab Dezember gelten dann auf fast alle Warenimporte aus China - 2018 waren das rund 540 Milliarden US-Dollar - Strafzölle.

Nach Ansicht von Unternehmen und Industrieverbände werden die von den Strafzöllen verursachten Kosten zu höheren Preisen für Verbraucher führen. Ein Verband der US-Schuhindustrie etwa warnte diese Woche, dass der Preis für ein Paar Laufschuhe aus China deswegen von 150 auf 190 US-Dollar steigen könnte. Dem Verband FDRA zufolge stammen 70 Prozent der in den USA verkauften Schuhe aus China.

Trotzdem Gespräche mit China

Der wirtschaftliche Druck der USA sei auch dafür verantwortlich, dass Peking nicht härter gegen die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone Hongkong vorgehe, sagte Trump. Trotz der anstehenden Zollerhöhungen werde es Trump zufolge eine neue Gesprächsrunde geben. Verhandlungsteams aus China und den Vereinigten Staaten hielten die Gespräche aufrecht und würden im September zusammentreffen, sagte Trump am Freitag.

Der eskalierende Handelskonflikt mit China hat inzwischen auch zu einer Verlangsamung des Wachstums in den USA geführt. Trump will Peking mit den Strafzöllen zum Abschluss eines umfassenden Handelsabkommens bewegen.

Neben den am 1. September in Kraft tretenden neuen Strafzöllen sollen die bereits eingeführten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar zum 1. Oktober auf 30 Prozent erhöht werden.

Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schürt weltweit die Ängste vor einem Konjunktureinbruch. Auch in den USA grassiert die Furcht vor einer Rezession.

