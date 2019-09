AfD legt bei Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg deutlich zu

Dresden/Brandenburg. CDU und SPD haben bei den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg starke Verluste hinnehmen müssen, bleiben nach Prognosen von ARD und ZDF aber jeweils stärkste Kraft. Die beiden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU/Sachsen) und Dietmar Woidke (SPD/Brandenburg) können damit voraussichtlich im Amt bleiben. Die AfD gewann bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland deutlich hinzu. Die Partei bezeichnete ihre Wahlergebnisse als "großartigen Erfolg" bezeichnet und meldete ihren Anspruch auf politische Mitbestimmung an.

Die seit fast drei Jahrzehnten regierende CDU ist in Sachsen so schwach wie nie zuvor. Laut Prognosen von ARD und ZDF blieb sie trotzdem stärkste Kraft. Die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer kann demnach ihre Spitzenposition behaupten. Die AfD löst die Linke klar als zweitstärkste Kraft ab.

Die bisher mitregierende SPD fällt auf ein Rekordtief in Sachsen und erzielt das schlechteste Landtagswahlergebnis in ihrer Geschichte bundesweit. Dagegen legen die Grünen im Freistaat deutlich zu und haben Chancen auf eine erstmalige Regierungsbeteiligung. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen. Wer künftig Sachsen regiert, bleibt zunächst offen. Für eine Neuauflage der CDU/SPD-Koalition reicht es nicht mehr.

Ergebnisse nach Prognosen von ARD und ZDF:

CDU: 32 bis 33,5 Prozent (2014: 39,4)

AfD: 27,5 Prozent (2014: 9,7)

Linke: 10,5 Prozent (2014: 5,7)

Die Grünen: 8,0 bis 9,0 Prozent (2014: 5,7)

SPD: 8,0 Prozent (2014: 12,4)

FDP: 4,5 bis 4,8 Prozent (2014: 3,8)

Die seit 1990 regierende SPD sackte in Brandenburg auf ein Allzeittief. Die Sozialdemokraten blieben aber knapp vor der rechtspopulistischen AfD als Nummer - ob es für ihren Machterhalt reicht, war am Sonntagabend trotzdem zunächst unsicher.

Die seit der Wiedervereinigung und zuletzt mit den Linken regierende Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke stürzte nach den Prognosen auf ihr schwächstes Ergebnis im Land und bräuchte in jedem Fall einen dritten Regierungspartner, wenn nicht sogar einen vierten.

Infrage kommen die Grünen, die nicht nur ihr bestes Ergebnis in Brandenburg, sondern überhaupt in einem ostdeutschen Flächenland einfahren. Zweiter großer Gewinner ist die AfD mit ihrem radikal rechten Spitzenkandidaten Andras Kalbitz, die aber trotz zweistelligen Zuwachses den angestrebten Triumph verfehlt, erstmals bei einer Landtagswahl stärkste Kraft zu werden. Die in Brandenburg von je her schwächelnde CDU fällt auf ihr schlechtestes Landesergebnis und rangiert nun hinter der AfD auf Platz drei.

Ergebnisse nach Prognosen von ARD und ZDF:

SPD: 26,5 bis 27,5 Prozent (2014: 31,9 Prozent)

AfD: 22,5 bis 24,5 Prozent (2014: 12,2)

CDU: 15,5 Prozent (23,0)

Die Grünen: 10,0 Prozent (6,2)

Linke: 10,5 bis 11,0 Prozent (18,6)

FDP: 4,5 bis 4,8 Prozent (1,5)

AfD will mitregieren

Die rechtspopulistische AfD beanspruchte nach den Wahlerfolgen Mitbestimmung. "Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein", sagte der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Andreas Kalbitz, am Sonntagabend. Die AfD sei "gekommen, um zu bleiben".

Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sprach von einem "hervorragenden Ergebnis". In Sachsen hätten 60 Prozent der Menschen konservativ gewählt und diesen Wählerwillen zu ignorieren wäre "undemokratisch", sagte sie mit Bezug auf die Aussage der Sachsen-CDU, die eine Regierungskoalition mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen hatte.

AfD-Chef Alexander Gauland sagte zu den Ergebnissen, die Partei sei mit den Ergebnissen in beiden Bundesländern sehr zufrieden, jedoch sei die AfD nicht stärkste Kraft geworden. "Insofern beginnt die Arbeit jetzt erst." Kochef Jörg Meuthen stellte klar, die AfD sei "keine radikale und keine extreme Partei".

Ganz Deutschland sieht auf Sachsen und Brandenburg

In den beiden Bundesländern leben zusammen nur etwa acht Prozent der deutschen Bevölkerung. Wegen der AfD, die in Sachsen und Brandenburg bei der Europawahl Ende Mai stärkste Partei geworden war, stehen sie aber im Zentrum des politischen Interesses. Ende Oktober wird auch in Thüringen gewählt, wo die AfD in Umfragen ebenfalls über 20 Prozent kommt.

Die erst 2013 gegründete Partei ist in Ostdeutschland stärker als in den westlichen Bundesländern. Nach Ansicht von Sozialwissenschaftern ist dies auch eine Folge des Umbruchs nach der deutschen Wiedervereinigung 1990. Der Niedergang der ostdeutschen Industrie in der Marktwirtschaft wirkt bis heute nach, die Wirtschaftsleistung ist viel geringer als im Westen, mehr als zwei Millionen Menschen sind abgewandert. Viele der verbliebenen Einwohner fühlen sich als "Verlierer der Einheit".

Schwierige Regierungsbildung

Da keine der anderen Parteien mit der AfD zusammenarbeiten will, dürfte die Regierungsbildung schwieriger werden. Die Koalitionen aus SPD und der Partei Die Linke in Brandenburg und aus CDU und SPD in Sachsen werden nach allen Umfragen ihre parlamentarische Mehrheit verlieren und bräuchten daher einen zusätzlichen Regierungspartner.

Landesweit haben die einst großen Volksparteien CDU und SPD in Deutschland Bindungskraft verloren. Nach der Bundestagswahl 2017 hatten die CDU, ihre bayrische Schwesterpartei CSU und die SPD noch einmal eine "Große Koalition" gebildet. In den Meinungsumfragen hätte diese Deutschland-weit schon länger keine Mehrheit mehr. In der SPD, die derzeit mühsam eine neue Führung sucht, gibt es Widerstand gegen die Fortsetzung der Koalition. Die CDU/CSU hat sich in jüngsten Umfragen allerdings wieder verbessert.

Hohe Wahlbeteiligung

Sowohl in Sachen als auch in Brandenburg zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei den vergangenen Landtagswahlen vor fünf Jahren.

Bis 14.00 Uhr gaben in Brandenburg von den 2,1 Millionen Wahlberechtigten 31,3 Prozent ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung in Potsdam mitteilte. Bei der Wahl im Jahr 2014 war die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt erst bei 22,4 Prozent gelegen.

Auch in Sachsen lag die Wahlbeteiligung am Sonntagnachmittag höher als vor fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr gaben dort 35,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Im Jahr 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt 23,1 Prozent.

