CDU zieht rote Linie zur AfD

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt nach den AfD-Erfolgen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg weiterhin eine Annäherung an die Rechtspopulisten aus. "Ja, die CDU könne bei der Abgrenzung zur AfD bleiben, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Das sei so festgelegt, das habe auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Wahlkampf deutlich gemacht, betonte sie. Zudem gab sie sich überzeugt, dass viele Menschen genau auf Grund dieser Haltung gewählt hätten.

Kramp-Karrenbauer schrieb den Wahlsieg der CDU bei der Wahl in Sachsen vor allem Regierungschef Kretschmer zu. Ihm sei das Ergebnis dort zu verdanken, sagte die CDU-Chefin. Er habe den Umschwung vorangetrieben. Das schlechte Abschneiden der Union in Brandenburg erklärte sie damit, dass die CDU in der Auseinandersetzung zwischen dem SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke und der AfD um den Wahlsieg nicht mehr durchgedrungen sei.

AfD-Chef Alexander Gauland, ein früherer rechtskonservativer CDU-Politiker aus Hessen, der seine politische Karriere in Potsdam in Brandenburg neu aufgesetzt hat, brachte die Möglichkeit für eine „bürgerliche Koalition“ zwischen CDU und AfD in Sachsen ins Spiel. Einige CDU-Politiker auf Bezirksebene kokettieren vor allem in Sachsen mit einer solchen Option. Kretschmer und Reiner Haseloff, der CDU-Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, haben dies allerdings kategorisch ausgeschlossen.

„Desaster“ für Linkspartei

Der Ko-Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, bezeichnete das schwache Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am Sonntag als "Desaster" für seine Partei bezeichnet. "Gestern war ein schlimmer Tag für uns", sagte Bartsch am Montag im Deutschlandfunk. Die Linke müsse sich "nach so einem Desaster Grundfragen unserer strategischen Ausrichtung stellen". Ein "Weiter so" könne es nicht geben. Die Linkspartei, Nachfolgepartei der postkommunistischen PDS, galt im Osten Deutschlands als Volkspartei, als „Kümmererpartei“.

Auf einen Blick Aus der Landtagswahl im deutschen Bundesland Sachsen ist die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer deutlich vor der AfD als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Christdemokraten erreichten bei dem Urnengang am Sonntag 32,1 Prozent der Zweitstimmen, während die AfD auf 27,5 Prozent kam, wie die Landeswahlleitung nach Auszählung aller Wahlkreise mitteilte. Die Linkspartei kam demnach auf 10,4 Prozent, die Grünen erreichten 8,6 Prozent. Während die SPD auf ein neues bundesweites Rekordtief von 7,7 Prozent fiel, verpasste die FDP mit 4,5 Prozent den Einzug in den Landtag. Nach Berechnungen der ARD auf Grundlage der Angaben kommt die CDU damit im neuen Dresdner Landtag auf 46 Mandate, gefolgt von der AfD mit 37 Mandaten. Die Linkspartei erhält demnach 14 Sitze, die Grünen kommen auf elf Mandate, und die SPD erreicht zehn Sitze. Das sächsische Landesverfassungsgericht hatte der AfD nach einem Streit über die Nominierung ihrer Bewerber im Vorfeld der Wahl insgesamt 30 Listenplätze zugebilligt. Die Partei konnte aber offenbar darüber hinaus über die Erststimmen Direktmandate holen. Die CDU erreichte laut Landeswahlleitung 41 Direktmandate, bei der AfD waren es 15. Drei weitere Direktmandate gingen an die Grünen, während eines auf die Linkspartei entfiel. Kretschmers Koalition aus CDU und SPD hat nach der Wahl keine Mehrheit mehr. Als denkbar gilt in Sachsen ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen, die Verhandlungen dürften aber hart werden.

(APA/dpa)