Proteste in Hongkong: „Es gibt kein Ventil mehr für die Wut“

Die Presse: Sie haben die vergangenen Monate mehrere friedliche Massenproteste organisiert. Was sagen Sie zu der jüngsten Gewalteskalation?



Bonnie Leung: Wir wollen friedliche Proteste mit hoher Beteiligung, um die Regierung unter Druck zu setzen und den Konflikt gewaltfrei zu lösen. Wir wollen nicht, dass Demonstranten oder Polizisten verletzt werden. Leider hat die Polizei unsere Demonstration von Samstag verboten. Sie haben den friedlichsten Demonstranten Hongkongs den Krieg erklärt. Die Regierung ist für das Chaos verantwortlich: Es gibt kein Ventil für die Wut der Bevölkerung mehr.



Hätten Sie mehr an die radikalen Demonstranten appellieren sollen?



Exekutive und Justiz verhaften und klagen Menschen ohne guten Grund an. Sie erhalten von Regierung und Peking volle Unterstützung. Es ist traurig, dass es für die Polizei keine rechtlichen Konsequenzen gibt, obwohl sie illegal Gewalt anwendet. Im Internetzeitalter können die Menschen doch sehen, was passiert, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Polizisten verstecken ihre ID-Karten. Das erschwert ein rechtliches Vorgehen. Selbst Opfer, die sich an die Polizei wenden, könnten beschuldigt werden, weil sie an Demonstrationen teilnahmen. Dass die Menschen um ihre Sicherheit fürchten, ist nachvollziehbar.



>> Fragen & Antworten: Warum sich die Stimmung aufheizt [premium]

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft