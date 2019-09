Brexit: "Bitte verlassen Sie meine Stadt"

Seit seiner Wahl vor ein paar Wochen tourt der britische Premierminister Boris Johnson durch England, um Werbung für seine Politik und seinen harten Brexit-Kurs zu machen. Dass er viele Bürger aber nicht von seiner Linie, am 31. Oktober - mit oder ohne Deal - aus der EU auszusteigen, überzeugen kann, zeigen zwei Videos von Johnsons Besuch in West Yorkshire in Nordengland.

„Bitte verlassen Sie meine Stadt“, bittet ein lächelnder Bewohner der Stadt Wakefield und schüttelt dem Regierungschef die Hand. Dann klopft er ihm die Schulter. „Das werde ich sehr bald“, entgegnet Johnson und geht weg. Nur Briten könnten jemand anderen so höflich auffordern, zu verschwinden, kommentierten User in sozialen Medien.

“Please leave my town.”

“I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi — Alex Andreou (@sturdyAlex) September 5, 2019

Weniger gesittet ging es allerdings in der Stadt Morley zu. „Sie spielen Spielchen mit dem Parlament und der britischen Bevölkerung“, kritisierte ein verärgerter Bürger. „Sie sollten in Brüssel sein, um zu verhandeln. Wo verhandeln Sie gerade? Sie sind hier in Morley“, sagt der Mann - und lässt Johnson relativ sprachlos zurück.

"You should be in Brussels negotiating!"



Boris Johnson floundering on the campaign trail when faced with the public pic.twitter.com/vfrjcHUMQ4 — dave M ❄️ 🥕 (@davemacladd) September 5, 2019

(red.)