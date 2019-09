Iran zieht sich weiter aus Atomabkommen zurück

London/Dubai. Die Appelle aus London, Berlin und Paris an die iranische Führung, sich weiter an die Verpflichtungen aus dem internationalen Abkommen zu halten, werden eindringlicher. Doch Teheran stellt sich taub und kündigt vielmehr an,dass Iran von weiteren Beschränkungen des Abkommens abrücke. Die USA glauben unterdessen, dass die Chancen für bilaterale Verhandlungen mit Teheran größer geworden sind.

Irans Außenminister Javad Zarif hat der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in einem Brief mitgeteilt, dass sich sein Land nicht mehr an die Beschränkungen des Atomabkommens für Forschungs und Entwicklungsaktivitäten halten werden. Das Abkommen untersagte etwa die Arbeit an verbesserten Zentrifugen zur Urananreicherung. Iran hat bereits damit begonnen, mehr angereichertes Uran als im Abkommen erlaubt zu horten und es auf einen höheren Grad anzureichern, als vertraglich vereinbart.

USA sehen den Iran einknicken

London zeigte sich über das Vorgehen Irans „besorgt und enttäuscht“. Ein Sprecher des deutschen Außenamtes rügte Teheran, dies sei „nicht das richtige Signal“ und könne die Lage weiter verschärfen. Doch sei es für Iran nicht zu spät, die eingeleiteten Schritte wieder zurückzunehmen.

Bei einem Besuch in London erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper: „Es scheint in gewisser Weise, dass der Iran sich auf einen Punkt zubewegt, an dem wir Gespräche führen könnten.“ US-Präsident Donald Trump hatte sich während des G7-Gipfels Ende August in Biarritz bereit erklärt, unter Umständen zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani bereit zu sein. Das Treffen könnte am Rande der UN-Vollversammlung Ende September in New York stattfinden. Rohani hatte bisher stets erklärt, vor einem solchen Treffen müssten die USA zuerst ihre Sanktionen gegen Iran aufheben.

Zuletzt hatten die USA die Sanktionsschraube sukzessive angezogen, die iranischen Ölexporte sind inzwischen um 80 Prozent gefallen. Es gibt einen französischen Plan, Iran mit einem 15-Milliarden-Dollar-Kredit unter die Arme zu greifen und die Europäer arbeiten weiter am Zahlungsmechanismus Intex, um trotz der US-Sanktionsdrohungen Geschäfte mit dem Iran möglich zu machen. Präsident Rohani hat den Europäern zwei Monate Zeit gegeben, um das internationale Atomabkommen trotz des Ausstiegs der USA doch noch zu retten. (Reuters; red)[PRJIX]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2019)