Vucic spricht in Belgrad zum ersten Mal von Anerkennung des Kosovo

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat heute, Freitag, zum ersten Mal vor serbischen Öffentlichkeit von einer möglichen Anerkennung des Kosovo gesprochen. "Ohne eine Kompromisslösung (zwischen Belgrad und Prishtina, Anm.) können wir nicht die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen", sagte Vucic bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit den US-Senatoren Ron Johnson und Chris Murphy.

"Serbien kann über alles reden, nur wenn es eine Kompromisslösung gibt", erläuterte Vucic ferner laut serbischen Medienberichten.

Der offizielle Standpunkt Belgrads war bisher, dass Serbien die im Februar 2008 einseitig ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo, der ehemaligen südserbischen Provinz, "nie" anerkennen würde.

Johnson und Murphy haben in Belgrad wie zuvor auch in Prishtina unterstrichen, dass im Dialogprozess "viele Kompromisse und beiderseitige Opfer" notwendig wären. Auch würden die potenziellen Vorteile für die beiden Seiten größer sein, als das, was in den Verhandlungen verloren gehen dürfte, meinten sie.

