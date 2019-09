Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Kiew angelaufen

Der lang erwartete Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine ist am heutigen Samstag angelaufen. Russischen Medien zufolge hob gegen Mittag ein russisches Flugzeug vom Kiewer Flugafen Borispil ab. An Bord: die bisher in der Ukraine festgehaltenen Männer.

Schon am Morgen verließen Busse mit Häftlingen das Moskauer Lefortowo-Gefängnis. Die Fahrzeuge mit getönten Scheiben fuhren in Richtung des Flughafens Wnukowo-2 (einem VIP-Terminal). In Kiew versammelten sich Familienmitglieder der in Russland festgehaltenen 24 Matrosen sowie Angehörige des gefangenen Regisseurs Oleh Senzow, Olexander Koltschenko, Pavel Grib und anderen. Senzow war bereits vor mehr als einer Woche aus einer Haftanstalt im Hohen Norden nach Moskau transferiert worden. Auch der in Moskau festgehaltene Journalist Roman Suschenko soll dem Vernehmen nach ausgetauscht werden. Insgesamt sollen mehr als 30 Gefangene freikommen.

Wichtig für ukrainische Öffentlichkeit

Moskau und Kiew hatten auf Initiative des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij seit Ende Juli über den Austausch von Gefangenen zur Entspannung der beiderseitigen Beziehungen verhandelt. Für Selenskij wäre die Freilassung ein wichtiger Meilenstein.

Schon vor einer Woche schien der Austausch zum Greifen nahe, wurde dann aber wieder verschoben. Bis zuletzt wurde um die Namen auf der Liste gefeilscht. Nach letzten Informationen sollen 32 Gefangene ausgetauscht werden. Insbesondere für die Angehörigen ist das Ereignis eine harte Prüfung.

Während in der ukrainischen Öffentlichkeit der Austausch seit Wochen ein viel besprochenes Thema ist, war es in Russland eine Verschlusssache. Über die auszutauschenden russischen Gefangenen ist wenig bekannt. Der russisch-ukrainische Journalist Kirill Wyschinskij soll sich in der Gruppe befinden. Die mutmaßliche Inkludierung eines anderen Mannes, Wolodymyr Tsemach, erregte Aufsehen und führte zu Kritik in den Niederlanden an Kiew. Tsemach war am Abschuss des Fluges MH17 im Juli 2014 beteiligt. Der ukrainische Geheimdienst entführte ihn im Juli in einer aufsehenerrgenden Aktion aus dem ostukrainischen Separatistengebiet. Moskau dürfte auf der Auslieferung Tsemachs bestanden haben, und Kiew, für das die Heimholung der eigenen Gefangenen Priorität hat, dürfte eingewilligt haben.

„Schritt hin zur Normalisierung"

Am Donnerstag hatte sich der russische Staatschef Wladimir Putin erstmals öffentlich direkt zu dem Gefangenenaustausch geäußert. Die Verhandlungen darüber seien fortgeschritten, sagte er. Geplant sei ein großangelegter Gefangenenaustausch, der "ein großer Schritt hin zur Normalisierung" der russischen Beziehungen zur Ukraine bedeute. Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew sind seit Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 äußerst angespannt.

(APA/AFP/som)