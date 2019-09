Trump bricht Dialog mit Taliban ab

Washington. Die Ankündigung kam wie so oft schon über Twitter: Nach einem Anschlag in Kabul hat US-Präsident Donald Trump Friedensgespräche mit Anführern der afghanischen Taliban überraschend platzen lassen. „Welche Leute würden so viele töten, nur um scheinbar ihre Verhandlungsposition zu stärken?“, schrieb Trump. Ein Treffen mit wichtigen Talibananführern sei für Sonntag am Landsitz des US-Präsidenten in Camp David geplant gewesen. Dort hätte er auch den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani – getrennt davon – empfangen wollen. Doch dann habe die radikalislamische Gruppe zugegeben, für einen Angriff in Kabul verantwortlich zu sein, bei dem ein US-Soldat und elf weitere Menschen getötet worden seien.

Mit der Absage steht der Entwurf für ein Friedensabkommen infrage, den ein US-Gesandter in Afghanistan ausgehandelt hat. Dieser sieht vor, dass die USA in den kommenden Monaten 5000 Soldaten aus dem zentralasiatischen Land abziehen. Im Gegenzug verlangten die USA Garantien, dass Afghanistan nicht als Basis für Anschläge auf die USA und ihre Verbündeten diene.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..