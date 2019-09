USA loben Mexikos Einsatz gegen illegale Migration

Die USA haben die Bemühungen Mexikos zur Eindämmung illegaler Grenzübertritte nach Amerika gelobt, aber weitere Anstrengungen des Nachbarlandes gefordert. "Die mexikanische Regierung hat bedeutsame und beispiellose Schritte unternommen, um die illegale Migration an unserer Grenze einzudämmen", sagte der geschäftsführende Chef der US-Grenzschutzbehörde, Mark Morgan, am Montag im Weißen Haus.

Er betonte aber: "Sie müssen mehr tun." Die mexikanische Regierung dürfe nicht nachlassen in ihren Anstrengungen, dürfe die Zahl von Soldaten an der Grenze nicht reduzieren und müsse mit den US-Geheimdiensten zusammenarbeiten.

Beide Länder hatten am 7. Juni ein Abkommen geschlossen: Mexiko verpflichtete sich unter anderem, durch den Einsatz der Nationalgarde an seinen Grenzen den Zustrom mittelamerikanischer Migranten in die USA über Mexiko einzudämmen. Mit der Vereinbarung wandte Mexiko von US-Präsident Donald Trump angedrohte Strafzölle vorerst ab.

Vor wenigen Tagen lief eine 90-Tages-Frist ab, nach der beide Seiten die bisherigen Effekte der Vereinbarung diskutieren wollten. Nach Angaben Mexikos wollen sich Vertreter beider Regierungen an diesem Dienstag in Washington treffen, um weitere Schritte zu besprechen. Morgan sagte lediglich, US-Vizepräsident Mike Pence werde sich diese Woche mit Regierungsvertretern aus Mexiko zusammensetzen.

Mexiko hatte 25.000 Mitglieder seiner Nationalgarde an die Grenzen zu den USA im Norden und Guatemala im Süden geschickt. Nachdem US-Grenzpolizisten im Mai noch mehr als 144.000 Menschen beim illegalen Übertritt der Grenze mit Mexiko festgesetzt hatten, waren es Morgan zufolge im August nur noch rund 64 000. Dieser Trend sei ermutigend. Wenn nun nachgelassen werde, gingen die Zahlen aber schnell wieder nach oben, warnte er. Außerdem dürften sich die USA bei diesem Problem nicht nur auf ausländische Regierungen verlassen.

Morgan betonte, die US-Regierung treibe den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko intensiv voran. "Das ist kein Prestigeprojekt", sagte er mit Blick auf Vorwürfe, Trump verfolge mit dem Bau der Mauer einen reinen Egotrip. "Diese Mauer wird unbedingt gebraucht."

(APA/dpa)