Max Zirngast in der Türkei freigesprochen

Ein Gericht in Ankara hat Max Zirngast am Jahrestag seiner Festnahme wegen des Vorwursf des Terrorismus überraschend freigesprochen. „Freispruch für alle“, twitterte der Steier in Anspielung auf seine Mitangheklagten. Experten kritisierten das Verfahren als Farce. Der während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft festgenommene Steirer galt als "politische Geisel" des Erdogan-Regimes.

Die Hauptverhandlung hätte eigentlich schon am 11. April stattfinden sollen, doch wurde sie vertagt. Dem Politikwissenschaftsstudenten und Journalisten wurde Terrorpropaganda vorgeworfen, nachdem er in linken Medien kritisch über das türkische Regime unter Präsident Recep Tayyip Erdogan berichtet hatte.Die Türkei hatte ihn zu Weihnachten auf freien Fuß gesetzt, zugleich aber ein Ausreiseverbot gegen ihn verhängt.

Im Vorfeld der Verhandlung, zu der auch zwei Prozessbeobachter aus Wien angereist sind, zeigte sich Zirngast entspannt. "Es gibt keine Vorwürfe gegen ihn, die eine Verurteilung tragen könnten", sagte der Präsident des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Friedrich Forsthuber.