Der CIA-Spion, der spurlos abtauchte

Moskau/Wien. Ist Oleg Smolenkow jener hochgradige Spion im Dienst des US-Geheimdienstes CIA, der die Amerikaner jahrelang mit Insiderinformationen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin beliefert hatte? Der 2017 aus Sorge um seine Enttarnung durch US-Präsident Donald Trump aber aus Moskau abgezogen wurde? Am Mittwoch hagelte es Dementis in Washington und Moskau: Eine CIA-Sprecherin bezeichnete entsprechende Medienberichte als „irreführende Spekulationen“, US-Außenminister Mike Pompeo nannte sie „inakkurat“.



Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow bewertete die US-Berichte, dass der CIA-Maulwurf Informationen geliefert habe, wonach die Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 von Putin persönlich initiiert und beaufsichtigt worden sei, einen Haufen von „Lügen und Beleidigungen“: „Der Präsident konnte gar keine Rolle bei der sogenannten Einmischung in die US-Wahl gehabt haben, weil es keine solche Einmischung gab“, so Rjabkow.



Dennoch würden sich Russlands Nachrichtendienste den Fall Smolenkow genauer anschauen, teilte gestern Kremlsprecher Dmitrij Peskow mit. Während aus dem Kreml verlautete, dass Smolenkow kein hochrangiger Mitarbeiter der Präsidialverwaltung war und auch keinen Zugang zu Präsident Putin hatte, zitierte die Zeitung „Vedomosti“ eine Quelle in einem russischen Nachrichtendienst, dass Smolenkow sehr wohl Zugang zu sensiblen Informationen gehabt habe, „auch nachrichtendienstlichen“.



Was hat es mit den Dementi auf sich?

