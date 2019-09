Hongkong: Peking zitiert deutschen Botschafter ein

Aus Protest gegen das Treffen des deutschen Außenministers Heiko Maas mit dem Hongkong-Aktivisten Joshua Wong ist der deutsche Botschafter in Peking einbestellt worden. Der Empfang Wongs durch deutsche Politiker habe "sehr negative Beeinträchtigungen der bilateralen Beziehungen", sagte der chinesische Botschafter in Berlin, Wu Ken, am Mittwoch vor Journalisten. Daher sei der deutsche Botschafter ins Außenministerium in Peking einbestellt worden.

Die chinesische Führung habe ausreichend Belege dafür, dass ausländische Kräfte in Hongkong interveniert hätten, sagte Wu weiter. Allerdings habe sich die Lage in den vergangenen Tagen etwas beruhigt. Die Führung in Peking sei zuversichtlich, dass die Regierung von Hongkong ihre Aufgaben meistern werde könne. Zudem führte der Aktivist Gespräche mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel kam nicht zustande. Die Gründe dafür sind unklar. Merkel forderte die chinesische Führung am Mittwoch aber auf, die Menschenrechte in Hongkong zu achten.

Wong: Deutschland soll Polizei keine Ausrüstung liefern

Bei einem Auftritt in der Berliner Bundespressekonferenz forderte der 22-Jährige die deutsche Regierung auf, den Export von Ausrüstung an die Bereitschaftspolizei in der ehemaligen britischen Kronkolonie auszusetzen oder ganz zu stoppen. Aus Deutschland seien unter anderem sogenannte Bean Bags verkauft worden, mit denen die Polizei - ähnlich wie mit Gummigeschossen - gegen Demonstranten vorgehe. Auch Teile der Wasserwerfer seien in Deutschland hergestellt worden.

Er forderte ferner, Deutschland solle Gespräche über die Handelsbeziehungen mit China und Hongkong aussetzen, bis Menschenrechtsthemen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Auch müssten Sanktionen erwogen werden

Seit dem 9. Juni kommt es in der Finanzmetropole fast täglich zu Protesten, die immer öfter mit Zusammenstößen zwischen einemTeil der Demonstranten und der Polizei endeten. Die Protestbewegung befürchtet den wachsenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong. Auch fordern die Demonstranten eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei den Demonstrationen.

