Messer des Attentats auf Bolsonaro wird in Brasilien ausgestellt

Ein Jahr nach dem Attentat auf Brasiliens heutigen Präsidenten Jair Bolsonaro wird das bei dem Angriff benutzte Messer in einem Museum ausgestellt. Ein Richter im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais ordnet die Ausstellung an. Zur Begründung gab er an, das Messer sei ein Objekt von "historischem Wert".

Der rechtsradikale Bolsonaro war bei dem Messerattentat im Wahlkampf im vergangenen Jahr schwer verletzt worden und überlebte nur knapp. Richter Bruno Savino de Juiz de Fora folgte mit seiner Entscheidung einer Bitte der Generalstaatsanwaltschaft und der Bundespolizei. Das Messer stehe für die von Bolsonaro "erlittene Gewalt" und insgesamt für einen "Angriff" auf die Demokratie. Die Waffe soll nun im Museum der Nationalen Polizeiakademie ausgestellt werden.

Der ultrarechte Bolsonaro, der die Militärdiktatur in Brasilien verherrlicht und einen Kult um seine eigene Person pflegt, war am 6. September 2018 bei einem Wahlkampf-Auftritt niedergestochen worden. Der Angreifer wurde festgenommen. Er gab an, aus politisch-religiösen Gründen gehandelt zu haben. Spätere Gutachten ergaben, dass er unter einer psychischen Störung leidet. Der Täter ist nun in der psychiatrischen Abteilung eines Hochsicherheitsgefängnisses untergebracht.

„Wie der 11. September 2001"

Bolsonaro hatte sich am Sonntag einem vierten Eingriff seit dem Attentat unterziehen müssen. Er musste wegen eines Narbenbruchs behandelt werden. Wegen Komplikationen nach der Operation musste er an eine Nasensonde zur künstlichen Ernährung angeschlossen werden.

Bolsonaros Sohn Flavio verglich den Angriff auf seinen Vater mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA, bei denen fast 3.000 Menschen ums Leben kamen. Der Sohn schrieb im Online-Dienst Instagram: "Vor 18 Jahren wirkte sich ein Attentat in den USA auf die ganze Welt aus: der Anschlag auf die Zwillingstürme. Vor einem Jahr erlitt Brasilien einen Anschlag auf die Demokratie: @jairmessiasbolsonaro wurde inmitten eines öffentlichen Auftritts niedergestochen. Zwei Ereignisse, die sich auf die Gesellschaft auswirkten und Spuren in der Geschichte hinterließen."