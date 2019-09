Offen wie selten: Tunesien wählt neuen Präsidenten

In Tunesien hat am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Rund zwei dutzend Kandidaten bewerben sich nach dem Tod von Staatschef Béji Caïd Essebsi um den Einzug in den Präsidentenpalast in Tunis.