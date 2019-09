Israel: Netanjahus letzter Kampf

Jerusalem. Benjamin Netanjahu ließ sich diesmal lange Zeit mit seinem Auftritt bei der Wahlparty seiner Likud-Partei in Tel Aviv. Unter „King Bibi“-Sprechchören sprach Israels Langzeitpremier um drei Uhr früh von besonderen Herausforderungen und dem Nahost-Friedensplan der Trump-Regierung, und er warnte vor einer antizionistischen, linken Regierung unter seinem Herausforderer Benny Gantz. Der Ex-Generalstabschef appellierte dagegen in seiner Ansprache an die Einheit des Landes und schwor die Nation auf eine breite Zusammenarbeit ein.

