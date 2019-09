Keine Mehrheit für niemanden bei Israel-Wahl

Es ist das schlechteste Ergebnis für Benjamin Netanjahu seit seiner Niederlage 1999 gegen Ehud Barak, und doch ist noch alles offen. Nach Auszählung von gut 90 Prozent der Stimmen ergibt sich eine erneute Pattsituation nach Israels Parlamentswahlen am Dienstag. 32 Mandate für den Likud des noch amtierenden Regierungschefs Netanjahu, 33 für seinen Gegner Benny Gantz vom Mitte-links-Bündnis Blau-Weiß lautet das vorläufige Ergebnis.



Dasselbe Bild zeigt sich bei den zwei Blöcken: die rechten und religiösen Parteien kommen insgesamt auf 56 Sitze (von 120 in der Knesset) und die Mitte-links-Parteien zusammen mit den Arabern und Antizionisten auf 55 Mandate. Als Königsmacher gilt Avigdor Lieberman, Chef der weltlich-nationalen Partei Israel Beteinu (Israel ist unser Heim) mit neun Mandaten. An Lieberman scheiterte Netanjahu nach den Wahlen im April mit seiner Mission, eine Koalition zu bilden. Die Forderungen des strikt weltlichen Politikers waren nicht mit Netanjahus ultraorthodoxen Partnern unter einen Hut zu bringen. Die Optionen für eine neue Regierung sind diesselben wie im April und die Hürden dafür sind nicht kleine geworden.

