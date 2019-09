Italien ist dritter Partner bei britischem Super-Kampfflugzeug "Tempest"

In eines der größten militärischen Entwicklungsprogramme in Europa kommt offenbar Bewegung: Vor wenigen Tagen gab Italien bekannt, dass man sich dem britischen Projekt „Tempest" anschließen werde. In dessen Rahmen soll ein Kampfflugzeug der 6. Generation entstehen, das ab 2035 bis 2040 den Eurofighter „Typhoon" der Royal Air Force ablöst, der aktuell das Rückgrat etwa der britischen Luftwaffe (RAF) stellt.

