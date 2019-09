New York. Wenn Alexander Van der Bellen am Freitag nach New York reist, hat er ein Papier mit zahlreichen Appellen im Gepäck. 2019 solle das „Jahr des Muts für Klimaschutz“ werden, Klimaziele müssten konkret nachgebessert werden, Investitionen weltweit aus fossiler Energie abgezogen werden, um die Treibhausgasemissionen auf netto null zu senken.



32 Staats- und Regierungschefs haben die vom österreichischen Präsidenten ins Leben gerufene Initiative unterschrieben, unter ihnen Deutschlands Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Emmanuel Macron. Kurz vor der UN-Generalversammlung, der am Montag ein Klimagipfel vorangeht, sei dies ein „Zeichen der Hoffnung“, meint Van der Bellen. „Wenn wir weitermachen wie bisher, wird aus der Klimakrise eine Klimakatastrophe, die die Lebensqualität für uns Menschen auf diesem Planeten drastisch verschlechtern wird. Das kann keiner wollen.“ Tatsächlich wird die österreichische Delegation, der auch Kanzlerin Brigitte Bierlein, Außenminister Alexander Schallenberg und Umweltministerin Maria Patek angehören, mit ihren Anliegen in der liberalen Metropole New York auf offene Ohren stoßen.

