Migranten-Verteilung: Kurz sieht EU auf falschem Weg

Jede Woche sorgt ein anderes Schiff einer Hilfsorganisation im Mittelmeer für Schlagzeilen und Streit unter den EU-Ländern. Was tun mit jenen Menschen die auf offener See von maroden Schlauchbooten gerettet werden? Bis die neue EU-Kommission ihr Amt antritt, soll es eine Übergangslösung geben, an der zumindest einige der EU-Länder beteiligt sein sollen. Vier Innenminister berieten am Montag auf Malta darüber. Kritik an neuen Tendenzen in der EU kam aus Österreich von ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Die Hauptakteure verbreiteten im Vorfeld positive Stimmung: "Wir haben gute Aussichten", sagte die parteilose italienische Innenministerin Luciana Lamorgese bei ihrer Ankunft in dem Ort Vittoriosa am Montag. Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer gab sich "gedämpft optimistisch."

Lamorgese war Anfang September dem rechtspopulistischen Lega-Chef Matteo Salvini im Innenministerium gefolgt. Bei dem Treffen in Malta beraten sie und Seehofer mit ihren Kollegen aus Frankreich und Malta über eine Grundsatzeinigung, wie Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer künftig auf andere Staaten verteilt werden. Italien pocht darauf, dass die geretteten Migranten auch auf andere EU-Staaten verteilt werden.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz warnte gegenüber dem ORF-Radio vor einer Situation wie im Jahr 2015. Die Entwicklung auf EU-Ebene gehe derzeit in eine falsche Richtung. „In Italien und Spanien gibt es mittlerweile eine ganz andere Politik, eine Politik der offenen Grenzen“. Offene Häfen seien ein falsches Signal an die Schlepper und auch an die Menschen, die sich auf den Weg machen wollen. Ziel müsse es sein, dass es keine illegale Migration mehr gebe. Kurz zweifelt daran, dass eine Verteilung funktionieren würde. Menschen, die etwa nach Rumänien gebracht würden, würden weiter nach Österreich oder Deutschland ziehen.

Fünf Länder nehmen Migranten der „Ocean Viking“ auf

In einem aktuellen Fall hat die EU-Kommission angekündigt, die Koordinierung jener Migranten zu übernehmen, die von der "Ocean Viking" gerettet worden sind. Die Bitte um Umverteilung war am Wochenende in Brüssel eingetroffen. Fünf EU-Länder seien bereit, sich an der Umverteilung zu beteiligen, verlautete es in Brüssel nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Wegen des schlechten Wetters im zentralen Mittelmeerraum wird das Rettungsschiff "Ocean Viking" mit 182 Migranten an Bord wahrscheinlich erst am Dienstag im sizilianischen Hafen Messina eintreffen. Das italienische Innenministerium hatte der Crew am Sonntagabend die Genehmigung zur Landung auf Sizilien erteilt. Die 182 Menschen an Bord des Schiffs waren nach Angaben der Hilfsorganisationen am Mittwoch vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet worden.

