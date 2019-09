Diplomatischer Wettstreit in der UNO

New York. Noch Sonntagnacht landete Donald Trump am John F. Kennedy Flughafen, am Montag bewegte sich die Präsidentenkolonne dann vom Trump Tower an der Fifth Avenue zum East River zu den Vereinten Nationen. Doch sollte der US-Präsident nicht am großen Klimagipfel teilnehmen. Vielmehr saß er einer separaten Veranstaltung zum Thema Religionsfreiheit vor. „Das ist für uns der wichtigste Event des Tages“, hatte das Weiße Haus verlautet.



Im Vorfeld des weltgrößten Diplomatentreffens, der jährlichen UN-Generalversammlung, wurde einmal mehr der Spalt zwischen der US-Regierung und Europa beim Thema Klimaschutz sichtbar. Räumten viele Länder der Klimakrise Priorität ein und schickten Staats- und Regierungschefs zu dem Gipfel – für Österreich nahmen Präsident Alexander Van der Bellen und Kanzlerin Brigitte Bierlein teil –, ließ sich im Namen des Weißen Hauses eine Vize-Staatssekretärin blicken.



Auch wenn Van der Bellen die Abwesenheit Trumps nicht überbewertet wissen will und etwa auf die aktive Rolle Kaliforniens verweist: Solange die beiden größten Volkswirtschaften, die USA und China, beim Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 nicht mitziehen, wird ebendieses global schwer zu erreichen sein. Chinas Präsident Xi Jinping reiste dieses Mal ebenso wie Russlands Wladimir Putin gar nicht erst nach New York, und auch Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro blieb dem Klimagipfel fern.

