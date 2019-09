Mützenich zum SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt

Rolf Mützenich ist am Dienstag in Berlin zum SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Der 60-Jährige erhielt nach Fraktionsangaben mehr als 97 Prozent der Stimmen. Mützenich hatte das Amt seit dem Rücktritt von Andrea Nahles Anfang Juni bereits kommissarisch ausgeübt.

Mützenich bekannte sich stets zur Fortsetzung der Koalition mit der Union. "Angesichts wichtiger Projekte wie der Grundrente, einem Pakt für unsere Lebenswelt und für gute Arbeit, die wir Sozialdemokraten in den kommenden Wochen in der Koalition umsetzen wollen", sagte er bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur Anfang August. "Ich möchte, dass wir uns voll auf die Sacharbeit konzentrieren können."

Rennen um Parteispitze noch völlig offen

Die Suche nach neuen Vorsitzenden für die SPD in Deutschland könnte unterdessen unerwartete Ergebnisse bringen. So erscheint das Rennen auch für das politische Schwergewicht unter den Bewerbern, Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz in der Koalition aus CDU, CSU und SPD, und seine Teampartnerin Klara Geywitz noch völlig offen.

Zumindest zeigt sich das, wenn man die Reaktionen bei nun rund der Hälfte der 23 Regionalkonferenzen heranzieht. Noch bis 12. Oktober touren die Kandidatenduos - sieben sind es noch - durch Deutschland. Im Willy-Brandt-Haus gibt man sich euphorisch über die Wirkung der Castingtour. So wartet der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel am Dienstagabend bei der exakt in der Tourmitte platzierten Veranstaltung in der überfüllten Parteizentrale mit Zahlen auf: Überall seien die Veranstaltungen voll gewesen, 4350 Kilometer hätten die Kandidaten jeweils zurückgelegt, 7500 Besucher habe es gegeben - und 226.000 im Livestream. Rund 3.500 Eintritte verzeichnete die SPD seit Juli.

Tatsächlich scheint das Verfahren zur Suche von Nachfolgern für die zurückgetretene Parteichefin Nahles eine Sehnsucht in der Partei zu befriedigen - nach Mitreden, ordentlichem Umgang und Selbstvergewisserung. Kaum ein Kandidatenteam, das nicht immer wieder betont, wie wichtig Solidarität untereinander sei. Passend zu diesen Befindlichkeiten stehen ursozialdemokratische Themen wie faire Löhne, ein gerechtes Steuersystem oder bezahlbare Wohnungen im Vordergrund. Bemerkenswert: Der Klimaschutz, in Zeiten von Fridays for Future in aller Munde, spielt nicht die zentrale Rolle.

Die SPD sinkt bei Umfragen immer tiefer ab. Im Insa-Meinungstrend für die "Bild"-Zeitung vom Dienstag kam sie nur noch auf 11,5 Prozent. CDU/CSU legten dagegen einen halben Punkt auf 27,5 Prozent zu. Nächster großer Test für diese beiden Parteien sind die Wahlen am 1. September für die Regionalparlamente in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg und Sachsen.

(APA/AFP)