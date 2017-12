Nordkorea: Cathay-Pacific-Crew sah nordkoreanischen Raketentest

Die Crew eines Passagierflugs der Hongkonger Fluglinie Cathay Pacific wurde Zeuge des nordkoreanischen Raketentest, berichtet die Zeitung "South China Morning Post". Die Besatzung des Fluges CX893 soll den Moment beobachtet haben, als die nordkoreanische Rakete vom Typ Hwasong-15 am 29. November wieder in die Erdatmosphäre eintrat. Zu dem Zeitpunkt befand sich das Flugzeug über Japan. Trotz der Gefahren, die von nordkoreanischen Raketentests ausgehen, wolle die Fluglinie ihre Strecken nicht ändern, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

"Obwohl der Flug weit entfernt vom Ort des Geschehens war, informierte die Crew die japanische Luftbehörde nach Vorschrift", sagte die Sprecherin. Der Flugbetrieb sei von dem Vorfall nicht beeinträchtigt worden. "Bitte beachten sie, dass wir Zeugen wurden, wie eine nordkoreanische Rakete startete und nahe unserer gegenwärtigen Position auseinander fiel", habe die Crew aus dem Flugzeug informiert.

Noch näher als die Passagiermaschine aber könnte ein Frachtflugzeug an der Rakete vorbei geflogen sein, berichtet die Zeitung. Der Flug CX096 befand sich auf dem Weg nach Alaska über Japan, als das Geschoß getestet wurde.

Nordkorea feiert seinen Raketentest

Rakete hätte Washington treffen können

Nordkorea hatte vergangene Woche mit einem Raketentest für Aufregung gesorgt. Nach Angaben der Führung in Pjöngjang handelte es sich erstmals um eine Interkontinentalrakete, mit der das gesamte Gebiet der USA in die Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen gerät. Später bestätigte das südkoreanische Militär, die Rakete habe eine potenzielle Reichweite von mehr als 13.000 Kilometern gehabt und hätte Washington treffen können.

Schon kurz nach dem Test schätzten Experten in den USA, dass die Rakete bei einer normalen Flugbahn mehr als 13.000 Kilometer weit fliegen könnte. Nordkorea hatte die Rakete nach eigenen Angaben auf einer mobilen Rampe von einem sehr steilen Abschusswinkel gestartet. Bei einer maximalen Flughöhe von 4.475 Kilometern sei sie 950 Kilometer weit in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen.

Am Montag begannen die USA und Südkorea ihre bisher größten gemeinsamen Luftmanöver, bei denen nach Angaben der US-Armee die Einsatzbereitschaft auf der koreanischen Halbinsel getestet werden soll. Nordkorea bezeichnete US-Präsident Donald Trump am Sonntag als "verrückt" und erklärte, dass die Übungen die Region an den "Rand eines Atomkriegs" brächten.

>>> Bericht in der "South China Morning Post".

(red.)