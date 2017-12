EU und Großbritannien einigen sich auf weiche Grenze zu Irland

Unterhändler der EU und Großbritannien haben die Irland-Fragen geklärt. Die Formulierungen in der Brexit-Vereinbarung stellten sicher, dass es nicht zu einer harten Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland komme, sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Montag. Die Grenze zwischen den beiden Landesteilen werde nach dem Brexit so aussehen wie heute.

Derzeit gilt in beiden Landesteilen das Recht der EU-Zollunion und des Binnenmarktes, denen Großbritannien nach dem Brexit eigentlich nicht mehr angehört. Irischen Regierungsvertretern zufolge sollen diese beiden Regelwerke aber weiter angewandt werden. Der Umgang mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland war eine der drei offenen Fragen zwischen der EU und Großbritannien, die vor der Aufnahme von Freihandelsgesprächen geklärt sein sollen.

Auch die Frage nach den finanziellen Verpflichtungen des Königreichs gegenüber der EU im Zuge des Brexit wurde Diplomaten zufolge schon vergangene Woche in weiten Teilen geklärt. Eine Einigung bei einem weiteren Knackpunkt steht allerdings noch in der Schwebe: Die künftigen Rechte für rund drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien.

Entscheidung fällt am 15. Dezember

EU-Ratspräsident Donald Tusk sah am Montag aber gute Chancen für die baldige Eröffnung von Gesprächen über ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien. "Wir kommen einem ausreichendem Fortschritt vor dem Dezember-EU-Gipfel näher." Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU am 14. und 15. Dezember soll entschieden werden, ob die zweite Phase in den Brexit-Gesprächen eingeläutet werden und über das von Großbritannien erhoffte Freihandelsabkommen gesprochen werden kann.

Am Nachmittag wollte Tusk sich in Brüssel mit der britischen Premierministerin Theresa May beraten, die zunächst von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu einem Arbeitsessen empfangen wurde. Wie Tusk sprach sich auch Juncker mit Varadkar ab. Der irische Ministerpräsident will sich ebenfalls am Nachmittag zum Stand der Verhandlungen äußern.

(APA/Reuters)