Das Eigentor der Brexit-Anhänger

Wenn Theresa May der erratische rechte Flügel ihrer eigenen Partei nicht wieder hineingrätscht, dürfte sie am Montag in Brüssel einen Beleg für ihr oft angezweifeltes staatsmännisches Verantwortungsgefühl geliefert haben. Sollte sie es akzeptieren, dass Nordirland auch nach dem Brexit Ende März 2019 de facto im Binnenmarkt und in der Zollunion der EU bleibt, würde das den größten Brocken beiseite schaffen, welcher der Verhandlung über die künftige politische und wirtschaftliche Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Wege liegt. Denn eine physische Grenze zwischen Irland und Nordirland würde die Geister des Bürgerkrieges zum Leben erwecken.