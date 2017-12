EU verklagt Polen, Ungarn und Tschechien wegen Flüchtlingsquote

Die EU-Kommission verklagt Polen, Ungarn und Tschechien vor dem EU-Gerichtshof wegen ihrer Weigerung, Flüchtlinge im Rahmen der EU-Umverteilung, des sogenannten "Relocation-Programms" aufzunehmen. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos sagte am Donnerstag in Brüssel, er habe "bedauerlicherweise den nächsten Schritt machen müssen". Die Kommission habe sich entschieden, den Fall gegen die drei Mitgliedsstaaten an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu verweisen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Die Regierungen der osteuropäischen Länder weigerten sich, die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge aufzunehmen.

Gegen die Länder laufe bereits ein Vertragsverletzungsverfahren. Die EU-Kommission erhöht mit dem Schritt den juristischen Druck. "Es ist ein sehr heikles Thema. Von Anfang an war ich für einen Dialog", sagte Avramopoulos. Er habe versucht, Polen, Ungarn und Tschechien zu überzeugen, dass sie beitragen sollten "indem sie zumindest ein Form von Solidarität zeigen. Bisher ist das nicht geschehen." Er glaube aber immer noch, dass es einen Spielraum für Veränderung gebe. "Wenn sie das machen, werden wir stoppen. Andernfalls ist der nächste Schritt entschieden und wir gehen vor Gericht", so der EU-Kommissar.

Sobotka: "Verträge sind umzusetzen"

Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto zeigte sich am Donnerstag kämpferisch. Budapest werde alles in seiner Macht tun, um den Europäischen Gerichtshof (EuGH) von der ungarischen Sichtweise zu überzeugen.

Auf die Frage ob er das EuGH-Urteil ohne weiteres akzeptieren würde, antwortete der Außenminister, dass er dieses erst einmal abwarten würde. Er wolle hier keine "Science-Fiction-Themen" kommentieren. Es gebe auf jeden Fall keinen Grund, betonte Szijjarto weiter, Ungarn das Stimmrecht in der EU zu entziehen. "Wir sind und bleiben EU-Mitglied", fügte der Außenminister hinzu.

Innenminister Wolfgang Sobotka unterstützte die Klage. "Verträge sind einzuhalten", so der Innenminister. Die Klage dieser Länder gegen die Flüchtlingsverteilung in der EU sei nicht erfolgreich gewesen, "daher sind die Maßnahmen von der EU-Kommission zu setzen".

Nüchterne Bilanz des Programms

Die EU-Innenminister hatten am 22. September 2015 gegen den Widerstand Ungarns, Tschechiens, der Slowakei und Rumäniens die Umverteilung von 120.000 Asylbewerbern beschlossen. Sie sollten bis Ende September 2017 nach einem Quotensystem von Italien und Griechenland in andere Mitgliedstaaten gebracht werden. Die Aufnahmekontingente richten sich vor allem nach Wirtschaftskraft und Bevölkerungszahl. Bereits zuvor hatten sich eine Reihe von Mitgliedstaaten verpflichtet, 40.000 Flüchtlinge aufzunehmen.

Politiker in Osteuropa liefen gegen die Umverteilung Sturm. Ungarn und die Slowakei klagten unterstützt von Polen sogar vor dem EuGH mit dem Argument, dass ihre staatliche Souveränität gefährdet sei. Allerdings unterlagen die Länder auf ganzer Linie. Die Luxemburger Richter gaben in einem Urteil im September hingegen der EU-Kommission Recht. Eine Umverteilung als vorübergehende Maßnahme sei zulässig und auch geeignet, um Griechenland und Italien zu entlasten, argumentierten die Richter damals. Budapest kündigte daraufhin an, eine "wahre Schlacht" gegen die Flüchtlingsquoten beginnen zu wollen.

Kurz vor Programmende waren die Ergebnisse der Umverteilung ernüchternd: Bis September sind erst 27.600 Flüchtlinge auf andere Mitgliedstaaten umverteilt worden – 8402 aus Italien und 19.243 aus Griechenland. Schuld an der deutlichen Verfehlung der Aufnahmeziele sind nicht nur die Verweigerer Polen, Ungarn und die Slowakei. Auch die meisten anderen EU-Staaten hinken weit hinter den Zielen hinterher. So hat etwa Österreich bis September nur 15 der zugeteilten 1953 Asylbewerber aufgenommen, wobei die Regierung wegen der Ankunftszahlen vom Sommer 2015 einen Aufschub erwirkt hatte (der allerdings im Frühling abgelaufen ist).

(APA)