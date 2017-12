Bukarest riskiert EU-Verfahren wegen Unterwanderung des Rechtsstaats

Bukarest. „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.“ Das Zitat, das unter anderem Wilhelm Bush zugeschrieben wird, trifft die aktuelle Situation Rumäniens am besten. Nachdem die Organisation Transparency International das Land erneut als eines der korruptesten in der EU tituliert hatte, nahm die Regierung aus Sozialdemokraten (PSD), Linksliberalen (ALDE) und dem Ungarnverband (UDMR) eine Justiz- und Strafrechtsreform in Angriff, die den Rechtsstaat aushöhlen könnte. Sie soll den politischen Einfluss auf Richter und Ermittler ermöglichen, sowie Korruption in vielen Fällen straffrei stellen. Staatspräsident Klaus Johannis warnt bereits vor einem EU-Verfahren ähnlich jenem gegen Polen, das bis zu einem Entzug des Stimmrechts führen kann.

Die Regierungsparteien verabschiedeten kurz vor Weihnachten ein Reformpaket, das politische Eingriffe in die Tätigkeit von Richtern und Staatsanwälten ermöglicht. Unter anderem sollen übergeordnete Staatsanwälte eingesetzt werden, die mit dem Recht ausgestattet sind, Verfahren einzustellen. Richter sollen künftig im Falle von Justizirrtümern mit ihrem persönlichen Vermögen haften. Außerdem werden die Rechte verdächtiger Personen ausgeweitet. Aufnahmen von Video- und Überwachungskameras wären als Beweismaterial nicht mehr zugelassen. Verdächtige sollen auch bei Zeugenbefragungen anwesend sein dürfen.

Zeitgleich arbeiten die drei Parteien an einer Novelle des Strafgesetzbuches, durch die Korruptionsdelikte, Amtsmissbrauch, Geldwäsche, sexuelle Nötigung und Falschaussage teilweise oder gänzlich entkriminalisiert würden. Am Dienstag schlugen sozialdemokratische Abgeordnete unter anderem vor, Korruptionsfälle mit einer Schadenshöhe von unter 200.000 Euro nicht mehr zu verfolgen.

Die Opposition kündigte eine Verfassungsklage an, die Richtergemeinschaft forderte eine sofortige Einschaltung der Venedig-Kommission des Europarats. Der ebenfalls der Opposition angehörige Staatspräsident warnte: Wer meine, dass derartige Änderungen der Justizgesetze ohne Konsequenzen blieben, „lebe am Mond“. Die EU-Kommission, die bereits im Falle der Unterwanderung des Rechtsstaats in Polen, ein Strafverfahren nach Artikel 7 des Gemeinschaftsvertrags gestartet hat, wird sich spätestens im Jänner mit der Lage in Rumänien befassen müssen.

Die Novelle würde Dutzenden Politikern nutzen, die derzeit von der Justiz wegen Korruptionsdelikten verfolgt werden. Seit 2006 haben die Korruptionsermittler insgesamt 72 Parlamentsabgeordnete ins Visier ihrer Untersuchungen genommen – allen voran PSD-Chef Liviu Dragnea. Auch ALDE-Vorsitzender Calin Popescu-Tariceanu muss sich vor Gericht verantworten.

Zugeschnitten auf PSD-Chef

Der bereits wegen Wahlfälschung vorbestrafte Dragnea soll mit acht Komplizen 2001 eine kriminelle Gruppe gegründet haben: Durch Amtsmissbrauch und Zugang zu vertraulichen Informationen habe diese Gruppe einer vom PSD-Chef kontrollierten Firma kommunale Aufträge besorgt – wobei auch EU-Gelder veruntreut worden seien, behaupten die Ermittler. Zudem steht Dragnea wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch vor Gericht.Sein Vermögen wurde Mitte Dezember samt und sonders beschlagnahmt. Auch vier weitere involvierte Personen haben vorerst keinen Zugang mehr zu ihren Konten.

Ob es der Regierung gelingt, alle von ihr gewünschten Änderungen durchzusetzen, ist noch offen. Staatspräsident Johannis kann die Unterzeichnung des Reformpakets einmal verweigern. Dann müsste es vom Parlament abgeändert werden. Indessen wächst der Protest in der Bevölkerung. Zuletzt kam es zu landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung. (ag./wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2017)