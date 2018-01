Brüssel mahnt Kroatien im Grenzstreit

Brüssel. Die Kommission appellierte am Montag an die Regierung Kroatiens, den vor einem halben Jahr gefallenen Schiedsspruch über den Grenzstreit mit Slowenien endlich zu akzeptieren. Dieser Konflikt müsse „ein für alle Mal“ beendet werden, sagte ein Sprecher des Kommissionsvorsitzenden Jean-Claude Juncker. Die Kommission stehe zu vermitteln bereit, fügte er vor Beginn eines Treffens von Sloweniens Präsident, Borut Pahor, mit Juncker hinzu. Ein internationales Schiedsgericht hatte im Juni befunden, dass Slowenien 80 Prozent der Bucht von Piran sowie ein Korridor zur Erreichung internationaler Gewässer zustehen. Kroatien ignoriert dieses zu Jahresende in Kraft getretene Urteil jedoch. Im Gegenzug blockiert Slowenien Kroatiens Beitritt zum Schengen-Raum. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2018)