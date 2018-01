„Dank sei Gott für Russia Today!“

Brüssel. Gut eineinhalb Stunden hatten die Abgeordneten einander am Mittwoch im Straßburger Plenarsaal manch Erhellendes und viel Untergriffiges in Sachen russischer Desinformation in Europa an den Kopf geworfen, als der schwedische Christdemokrat Gunnar Hökmark ein kurzes Resume zog: „Es ist recht interessant, dass die Kommunisten und die Rechtsextremen in dieser Kammer keinen russischen Einfluss sehen können. Aber wir können Sie sehen! Wir werden gewinnen, und Sie werden verlieren!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)