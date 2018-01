Widersprüche in Orbáns Asylpolitik

Budapest/Wien. Viktor Orbán kennt das Spiel mit der EU. Und die EU-Spitzen kennen ihn. Er mache seine Innenpolitik, reize die Grenzen des EU-Rechts aus, aber schrecke vor dem großen Bruch zurück. So beschreibt ein hoher Beamter der EU-Kommission den ungarischen Regierungschef. Diesen Grenzgang wandte Orbán bei der Diskriminierung ausländischer Konzerne, bei seinem Vorgehen gegen die von George Soros finanzierte Universität (CEU) an. Nun geht er in ähnlicher Weise in der Flüchtlingspolitik vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)