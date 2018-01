Wer Juncker und Hahn folgen könnte

Wien/Brüssel. Die Spekulationen in den Couloirs der Brüsseler Kommissionsgebäude mehren sich. Mit der Wahl zum europäischen Parlament im Mai 2019 rückt auch die Frage näher, wer im Herbst kommenden Jahres neuer Chef der EU-Behörde wird: Deren aktueller Präsident, Jean-Claude Juncker, strebt bekanntlich keine zweite Amtszeit an. Die beiden größten Parteienfamilien Europas – die Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten – bringen ihre Kandidaten bereits in Stellung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)