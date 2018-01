Warum haben die Griechen kein Grundbuch?

Brüssel. Mário Centenos erste Sitzung als Chef der Euro-Gruppe ging in der Nacht auf Dienstag reibungslos über die Bühne. Dem vormaligen Finanzminister Portugals blieben jene finanzpolitischen Schreckensritte erspart, welche seit dem Ausbruch der Eurokrise im Herbst 2009 immer wieder Debatten über das Ende der Währungsunion entfacht hatten. Griechenland, von wo aus die Unbilden damals ihren Ausgang genommen hatten, erhielt von den Ministern der Euroländer gute Zensuren für die Umsetzung der verordneten Reformvorhaben. 6,7 Milliarden Euro an Hilfskrediten wird der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) nun in zwei Tranchen nach Athen überweisen. Sollte sich nichts dramatisch ändern, wird das europäische Rettungsprogramm im August enden: nach mehr als acht Jahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)