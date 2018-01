Tibor Navracsics: „Keine EU-Propaganda“

Brüssel. In wenigen politischen Feldern hat die EU weniger Zuständigkeit als in der Bildung, doch in kaum einem anderen Feld erfreuen sich die Ergebnisse ihrer Arbeit so großer Beliebtheit: Erasmus, das drei Jahrzehnte alte Austauschprogramm für Studenten, ist neben der Forschungsförderung das einzige Programm, welches von den unausweichlichen Einsparungen im Unionshaushalt ab dem Jahr 2021 ausgenommen werden dürfte. Und mit der Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an der Sorbonne im vergangenen September wird der Ausblick auf die Schaffung länderübergreifender, europäischer Universitäten bis zum Jahr 2025 greifbar; ein Sorbonne-Prozess soll die gegenseitige Anerkennung von Hochschuldiplomen vereinfachen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)