Rückschlag bei Familienbeihilfe

Der österreichischen Regierung droht ein herber Rückschlag bei ihren Plänen, die Familienbeihilfe für EU-Ausländer zu kürzen. Die EU-Kommission hat in zwei der „Presse“ vorliegenden Bewertungen aus dem Jahr 2014 und 2017 sowohl einen Alleingang als auch eine EU-weite Neuregelung zur Anpassung von Familienleistungen an das jeweilige Preisniveau des Aufenthaltsorts der Kinder ausgeschlossen. In beiden Fällen würde dies dem EU-Recht auf Freizügigkeit und der damit verbundenen Gleichbehandlung von Arbeitnehmern widersprechen, argumentierte Brüssel.