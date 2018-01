Umfrage: 47 Prozent der Briten möchten erneut über Brexit abstimmen

Eine Mehrheit der Briten befürwortet eine weitere Abstimmung über einen Verbleib oder ein Verlassen der Europäischen Union auf Grundlage der Brexit-Vereinbarung zwischen Großbritannien und der EU. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Zeitung "Guardian" sprachen sich 47 Prozent der Befragten für eine neue Volksabstimmung aus, sobald die Vereinbarung auf dem Tisch liegt. 34 Prozent wollen kein weiteres Referendum. 19 Prozent der Umfrage-Teilnehmer blieben demnach in dieser Frage unentschlossen.

Das Ergebnis einer weiteren Brexit-Abstimmung würde nach Einschätzung der Demoskopen knapp ausfallen.

Premierministerin Theresa May hat ein weiteres Referendum mehrfach ausgeschlossen. Es gelte, den Wählerwillen zu respektieren, hatte sie zur Begründung erklärt. Zuletzt hatte Finanzminister Philip Hammond beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine Abkehr vom Brexit ausgeschlossen.

(APA/Reuters)