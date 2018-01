Brüssel/Wien. Die italienische Wahl am 4. März könnten nicht nur die Machtverhältnisse in Rom auf den Kopf stellen. Sie dürfte auch einen Wechsel an Schaltstellen des Europaparlaments und eine mögliche Verschiebung zugunsten von Deutschland auslösen.

Fix ist, dass der bisherige Fraktionschef der Sozialdemokraten (S&D), Gianni Pittella, für den italienischen Senat kandidiert. Der 59-Jährige hat am Wochenende mitgeteilt, dass er die Einladung von Matteo Renzi annehmen werde, für die Demokratische Partei (PD) zu kandidieren. Als sein möglicher Nachfolger im EU-Parlament wird der deutsche Sozialdemokrat Udo Bullmann gehandelt. Er ist Mitglied des SPD-Vorstands und hat ausgezeichnete Verbindungen zu Parteichef Martin Schulz, der sich im Fall einer Regierungsbeteiligung für eine stärkere Europapolitik einsetzen möchte. Bullmann muss allerdings mit Konkurrenz aus südeuropäischen Ländern rechnen.

Die anstehenden Personalrochaden im Europaparlament drohen nämlich die Machtbalance zwischen Süd- und Nordeuropa aus dem Gleichgewicht zu bringen. Grund ist, dass neben Pittella auch Parlamentspräsident Antonio Tajani in die italienische Innenpolitik wechseln könnte.

Forza-Italia-Vorsitzender Silvio Berlusconi hat Tajani als möglichen nächsten Premierminister ins Spiel gebracht. Berlusconi, der wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde, darf selbst nicht für diesen Posten antreten. Dagegen hat er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt. Tajani würdigte er zuletzt für dessen „absolute Loyalität gegenüber unseren Prinzipien und Ideen“. Die Forza Italia, der auch Tajani angehört, ist die stärkste Gruppe in einem Mitte-rechts-Bündnis gemeinsam mit der Lega Nord und der Fratelli d'Italia. Vereinbart wurde, dass die bei der Wahl erfolgreichste Gruppe des Bündnisses den Ministerpräsidenten stellen darf. Das Bündnis liegt derzeit in den Umfragen voran.

Manfred Weber als Präsident?

Nach einem möglichen Wechsel von Tajani nach Rom müsste also auch das Amt des EU-Parlamentspräsidenten neu besetzt werden. Nach einer Vereinbarung zwischen Sozialdemokraten und Europäischer Volkspartei (EVP) würde es noch ein Jahr der EVP zustehen. Der logische Kandidat wäre EVP-Vorsitzender Manfred Weber. Der bayrische CSU-Politiker hat in seiner Fraktion ausreichend Rückhalt. Allerdings ist fraglich, ob er sich mit einem Jahr als Parlamentspräsident zufriedengeben würde. Nach der Europawahl im Mai 2019 ist seine Wiederwahl nicht gesichert. Kommt es erneut zu einem Pakt zwischen EVP und S&D, wäre dann wieder ein Sozialdemokrat am Zug.

Ob freilich Weber noch lang im EU-Parlament bleibt, ist auch nicht sicher. Er gilt als Hoffnungsträger in der zuletzt von internen Personalkämpfen zerzausten CSU.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)