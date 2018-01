„Europa muss aus der EU austreten“

Wien. Der Festsaal im ersten Stock des Hauses der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz war brechend voll, als Václav Klaus Dienstagvormittag die Bühne betrat, um der europäischen Spätmoderne im Allgemeinen und der Europäischen Union im Speziellen die Leviten zu lesen. Das ehemalige Staatsoberhaupt Tschechiens war auf Einladung von Com.sult in der Bundeshauptstadt – „ein Kongress im Herzen Europas mit globalem Anspruch“, bei dem in der Tradition des Wiener Kongresses von 1815 „die zentralen wirtschaftlichen Herausforderungen und Möglichkeiten Europas“ diskutiert werden sollten, wie das Versprechen der Veranstalter lautete.

Angst vor Feminismus und 1968

Unter dem Ehrenschutz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Wiens Bürgermeister, Michael Häupl (SPÖ), sollte es bei dem vormittäglichen Teil der Veranstaltung eigentlich um die Frage gehen, wie sich Europa in einer zusehends unsicheren Welt behaupten wolle. Doch Klaus nutzte sein Eröffnungsstatement für einen Rundumschlag gegen alle vermeintlichen Zumutungen der europäischen Gegenwart. Begleitet von Applaus und Buhrufen (die sich grosso modo die Waage hielten) warnte der streitbare Tscheche unter anderem davor, dass die EU eine „artifizielle Vermischung“ von Individuen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und die „Masseneinwanderung von Nichteuropäern“ betreibe, um die traditionellen europäischen Gesellschaften zu „fragmentieren“, die freie Meinungsäußerung zu „eliminieren“, Europas Jugend zu „indoktrinieren“ und die postmodernen Ideologien des „Feminismus“ und „Genderismus“ zu forcieren.

Wer glaubte, mit der Gleichstellung der Geschlechter sei die Philippika zu Ende, wurde eines Besseren belehrt, denn Klaus warnte umgehend vor weiteren Gefahren für die europäische Zivilisation – beispielsweise vor dem Kampf der Staatengemeinschaft gegen die Erderwärmung, den er mit „Bolschewismus“ gleichsetzte, oder vor Vertretern der EU, denen er vorwarf, die Demokratie abschaffen und eine illiberale „Postdemokratie“ einführen zu wollen. En passant erklärte er, dass die europäischen Gesellschaften nie heterogen gewesen seien, führte alle gesellschaftspolitischen Übel der heutigen Zeit auf die Studentenrevolte von 1968 zurück und erklärte, er wünsche sich noch „viele weitere Brexits“.

Letzteres war das Stichwort für Nigel Farage, den Ex-Vorsitzenden der United Kingdom Independence Party (Ukip) und Großbritanniens Vorzeige-Europafeind. In der Manier eines klassisch geschulten Rhetorikers hob der Langzeit-Europaabgeordnete zu Beginn seiner Rede die Grundidee der europäischen Integration aufs Piedestal, um sie umgehend vom Sockel zu stoßen: Europa sei von der „abscheulichen“ EU gekapert worden und nun eine hilflose Geisel der korrupten Brüsseler Eurokraten. Die einzige Lösung: „Europa muss aus der EU austreten.“

Für sein Land, das 2016 für den EU-Austritt votiert hatte, malte Farage eine Zukunft in strahlendsten Farben aus: Befreit von Brüssels Joch, werde das Vereinigte Königreich Freihandelsabkommen mit allen Erdteilen abschließen – eine Vision, die nicht ganz zu seiner Behauptung passen wollte, die EU sei auch deswegen abzulehnen, weil sie den Interessen der Banken und Großbetriebe diene. (la)

