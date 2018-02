Ungarn droht mit Rückzug aus UNO-Migrationsvertrag

Strache preist Orbán als "großen Europäer"

Ungarns Premier Orbán feiert in Wien „Neustart“ der Beziehungen, lädt Kanzler Kurz zu einem Gegenbesuch nach Budapest ein und bezeichnet die Vorgängerregierung als „Ungarn-feindlich“. Türkisblau will an einem Strang mit Orbán ziehen.