Auftakt für das Ringen um die Macht in Europa

Am Freitag kommender Woche werden Europas Staats- und Regierungschefs in Brüssel die Spielregeln dafür schreiben, wie nach den Europawahlen im Mai 2019 die mächtigsten Ämter in der Union besetzt werden. Doch schon jetzt lässt sich erahnen, dass am Wesen dieser Machtverteilung zwischen Europas politischen Gruppen sowie zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten wenig verändert werden dürfte. Zu groß ist das Beharren auf Machtansprüche und Einfluss und zu klein die Reformbemühungen für eine effizientere EU-Führung. Auch in die nächste Kommission wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jedes Mitgliedsland „seinen“ Kommissar entsenden dürfen. Und auch die Nachfolger von Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission sowie Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates werden einer der beiden größten Parteifamilien angehören, nämlich der Europäischen Volkspartei (EVP) sowie den Sozialisten und Demokraten (S&D).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2018)