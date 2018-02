„EU bleibt einzige Alternative für Westbalkan“

Sofia. Soll den Westbalkanländern eine realistische EU-Beitrittsperspektive geboten werden – und wenn ja, wie vielen und wann? Mit dieser Frage beschäftigten sich am gestrigen Freitag erstmals seit langer Zeit die in Sofia versammelten Außenminister der Mitgliedstaaten sowie der angesprochenen EU-Anwärter. Geht es nach den Vorstellungen von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, könnten erste Länder bereits 2025 beitreten – wobei der für Nachbarschaftspolitik und Erweiterung zuständige Kommissar, Johannes Hahn, gestern bemüht war, den Ball flach zu halten: „Die Leidenschaft für eine EU-Erweiterung ist nicht rasend groß“, gab Hahn zu bedenken, außerdem habe „Qualität Vorrang vor Geschwindigkeit“.

Österreichs Außenministerin, Karin Kneissl, sagte in Sofia, sie sei „sehr froh“ über eine neue Dynamik. Die EU habe die Region nach den Kriegen der 1990er-Jahre lang vernachlässigt. „In dieses Vakuum“ seien dann „andere Staaten eingedrungen“. Kneissl verwies dabei auf China, das sich seit einiger Zeit verstärkt wirtschaftlich in der Region engagiert.

Dem Vernehmen nach hat vor allem Deutschland im Vorfeld von Junckers Vorstoß gegen die Nennung eines konkreten Datums opponiert – schlussendlich ohne Erfolg. Aus der Kommissionsperspektive gilt es, eine Balance zu wahren – zwischen beitrittsskeptischen Mitgliedstaaten auf der einen und den hoffnungsvollen Anwärtern auf der anderen Seite. Ohne ein konkretes Signal würde die Bereitschaft der Westbalkanländer zu Reformen ab- und die Sympathie für alternative Partner wie Russland oder China zunehmen, so die Sorge der Kommission.

„Zeit starker Männer ist vorbei“

Zumindest was Ersteres anbelangt, bemühten sich die nach Sofia gereisten Außenminister der Westbalkanländer nach Kräften, alle etwaigen Zweifel an der Reformbereitschaft zu zerstreuen. „Die Zeit der starken Männer ist vorbei. Was wir nun wollen, sind starke Institutionen“, sagt Mazedoniens Außenminister, Nikola Dimitrov. Und was China und Russland anbelangt, sei es für Staaten natürlich legitim, sich um Einfluss zu bemühen, doch schlussendlich sei die EU „die einzige realistische Alternative für den Westbalkan“ – schon allein aufgrund der Tatsache, dass 70 Prozent des regionalen Handels mit EU-Mitgliedern abgewickelt werden.

Im Fall Mazedoniens kommt der Namensstreit mit Griechenland erschwerend hinzu. Athen will den Namen „Mazedonien“ nicht akzeptieren, weil eine griechische Provinz genauso heißt, und blockiert deshalb die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen sowie den Nato-Beitritt. Doch in letzter Zeit ist Bewegung in den Disput gekommen – nicht zuletzt, weil Mazedonien symbolische Maßnahmen unternommen und beispielsweise eine nach Alexander dem Großen benannte Autobahn in „Freundschaft“ umbenannt hat.

Donnerstagabend traf Dimitrov mit seinem griechischen Kollegen Nikos Kotzias informell beim Abendessen zusammen, wenige Tage davor wurde in Wien unter UN-Auspizien über eine Lösung des Namensstreits verhandelt. Das Gesprächsklima mit Kotzias sei gut, so Dimitrov, außerdem gebe es ein gutes Omen: „Mein griechischer Kollege und ich teilen uns den gleichen Vornamen – und es gibt deswegen auch keinen Streit.“

Bulgariens Außenministerin, Ekatarina Zachariewa, zeigte sich jedenfalls optimistisch: „Ich hoffe, dass wir beim EU-Gipfel im Juni entscheiden können, die Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien und Albanien zu beginnen.“

Am 1. Juli übernimmt Österreich den Vorsitz – was für die Anwärter eine gute Nachricht ist, denn für Wien hat die Aufnahme dieser Länder in die EU Priorität. Montenegros Außenamtschef, Srdjan Darmanović, sieht die kommenden eineinhalb Jahre als große Chance für den Westbalkan – denn 2019 werden mit Rumänien und Kroatien weitere zwei EU-Mitglieder mit ausgeprägter Westbalkan-Connection den Unionsvorsitz innehaben. Diese positive Energie sieht Darmanović allerdings durch den Brexit bedroht – denn die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien würden die (ohnehin mäßige) Erweiterungsfreude der Europäer weiter schwächen. Montenegro will „im Idealfall“ bis 2023 seine Beitrittsverhandlungen abgeschlossen haben.

