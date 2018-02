Macron beansprucht Führungsrolle in der EU

Es gibt in der französischen Umgangssprache mit „Baraka“ein oft verwendetes arabisches Fremdwort. Es bezeichnet jemanden, der (wörtlich dank Allahs Segen) eine Glückssträhne und so fast unverdienterweise Erfolg mit allen Vorhaben hat. Eine solche „Baraka“ hat der im letzten Sommer gewählte französische Staatschef Emmanuel Macron. Noch nie war das Glück – und damit auch die Volksgunst – einem neuen Präsidenten so lange hold. Zwar sinkt nach den ersten Reformen, die erstaunlicherweise kaum auf Widerstand stießen, langsam seine Popularität, aber insgesamt läuft immer noch alles fast wie geschmiert. Das scheint auch für seine Europapolitik zu gelten, wo ihm derzeit niemand ernsthaft seinen Führungsanspruch streitig macht. Das hat die Regierungskrise in Deutschland bestätigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)