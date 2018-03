Niederlande schmieden Sparallianz der kleinen EU-Nettozahler

Den Haag. Die Niederlande wollen den Einfluss der kleineren Länder in der EU wesentlich stärken. Deshalb wurde auf Initiative der Regierung die „Allianz der Acht“ gegründet, die künftig in der EU den großen Ländern, insbesondere Deutschland und Frankreich, Paroli bieten möchte, wenn es um die weitere Ausgestaltung und Vertiefung der EU und der Eurozone geht. Zur Allianz gehören außer den Niederlanden noch Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Irland, Dänemark und Schweden. Österreich nimmt – unter anderem wegen des EU-Vorsitzes – nicht teil. In Den Haag wird aber darauf gesetzt, dass die Kooperation mit Österreich und weiteren kleineren Ländern ausgebaut wird.

