Die unerwartete TTIP-Renaissance

Das totgeglaubte Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) erlebt angesichts der wachsenden Gefahr eines transatlantischen Handelskriegs eine unerwartete Renaissance. In Brüssel steigt der Wunsch, die seit mehr als einem Jahr auf Eis gelegten Verhandlungen mit der US-Regierung wieder aufzunehmen. „Wenn der Präsident (Donald Trump, Anm.) sich über zu viele Zölle zwischen der EU und den USA beklagt, verstehe ich ihn“,sagte Ratspräsident Donald Tusk diese Woche bei einem Aufenthalt in Helsinki. „Auch die Europäer stört das. Wir sollten jetzt an den Verhandlungstisch zurückkehren.“



Vor allem in Wirtschaftskreisen wächst die Überzeugung, dass ein fertig ausgehandeltes Freihandelsabkommen die Gefahr eines Handelskriegs reduzieren würde. „Hätten wir bereits ein Freihandelsabkommen wie TTIP, wären die aktuellen Strafzölle ausgeschlossen“, so der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft