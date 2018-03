Wie gut integrieren sich Migranten aus Nicht-EU-Ländern auf den Arbeitsmärkten der Mitgliedstaaten? Das hat die EU-Agentur Eurofound untersucht – und kommt zu bemerkenswerten Ergebnissen. Während nämlich bis in die 1990er-Jahre die Theorie dominierte, dass Integration ein linearer Prozess sei und nachfolgende Generationen sich mehr und mehr der Bevölkerung des Aufnahmelandes angleichen, gehen Forscher heute von einem anderen, komplexeren Ansatz aus: Die Eingliederung hängt, erläutern auch die Eurofound-Autoren, von bestimmten gesellschaftlichen Faktoren der Einwanderer und den Möglichkeiten und Herausforderungen ab, die die aufnehmende Gesellschaft ihnen bietet.



Die Studie bestätigt diesen Ansatz ganz deutlich: So hat der Herkunftsort eines Migranten einen größeren Einfluss auf seine Chancen am europäischen Arbeitsmarkt als die Tatsache, dass er eingewandert ist. Nordafrikaner sind ebenso wie Einwanderer aus dem Mittleren Osten besonders benachteiligt und unter allen Migranten am häufigsten arbeitslos (also erfolglos auf Arbeitssuche).