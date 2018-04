Ex-Außenministerin Plassnik: "Nationale Extrawürste bringen nichts"

In wenigen Wochen startet die dritte österreichische EU-Ratspräsidentschaft. Die bisher letzte österreichische Ratsvorsitzende, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP), erwartet sich von diesem Vorsitz "höchste Professionalität und europäische Leidenschaft". "Nationale Extrawürste bringen nichts, wohl aber die zähe Arbeit an gemeinsamen europäischen Fortschritten", betont sie am Dienstag.

"Der Vorsitz ist eine Dienstleistung für die Familie Europa, keine Profilierungsschau", unterstreicht die Ratsvorsitzende des ersten Halbjahres 2006. Diplomatisch äußert sich die aktuelle österreichische Botschafterin in Bern zum Ansatz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die EU mit kantigen Ansagen zu einem Kurswechsel zu bringen. Die meisten Themen auf EU-Ebene hätten "schon eine kurvenreiche Vergangenheit und einen langen Bart", und nationale Interessen seien mit dem gesamteuropäischen Interesse in Einklang zu bringen, gibt sie zu bedenken. "Sie brauchen die Überzeugungskraft der besseren Argumente, sonst setzen sie sich nicht durch."

"Beträchtlicher Raum für Akzentsetzung"

Die österreichische Ratspräsidentschaft 2006 war eine der letzten, bei der die jeweiligen nationalen Regierungsvertreter noch tatsächlich das Gesicht der EU waren. Seit 2009 haben EU-Gipfel und EU-Außenministerräte ständige Vorsitzende. Trotz der geringeren "Sichtbarkeit" gebe es aber immer noch "beträchtlichen Raum für Akzentsetzungen durch den Vorsitz", meint die langjährige enge Vertraute des früheren Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel (ÖVP).

Für den österreichischen Vorsitz 2006 sei es "eher ein Vorteil" gewesen, dass die Regierungsmitglieder schon länger im Amt gewesen seien (das Kabinett Schüssel II wurde im Jahr 2002 gebildet). "Jeder EU-Vorsitz ist ein Teamspiel, da hilft es, wenn jeder schon auf EU-Ebene die Partner und Themen kennt und optimal vernetzt ist", betont Plassnik. Die damalige schwarz-blaue (ab 2005 schwarz-orange) Regierung habe sich der Aufgabe "mit voller Kraft gewidmet". Die FPÖ-Regierungsmannschaft sei dabei "nicht mit seltsamen Positionierungen aufgefallen, sondern war ein durchaus konstruktiver Mitarbeiter".

Die damalige Ratspräsidentschaft habe auch "einige Fleißaufgaben" gemacht, verweist Plassnik etwa auf den viel beachteten Kulturschwerpunkt ("Cafe d'Europe", "Sound of Europe"). Sie selbst habe die damalige Vorsitzarbeit "von der grundlegenden Bedeutung der europäischen Einigung für Österreich überzeugt". Österreich habe die EU im Jahr 2006 "in einem Zustand von Verzagtheit und Verunsicherung" übernommen. Die größte Herausforderung sei gewesen, "wieder alle 28 an einen Tisch zu bringen, um konstruktiv über Zukunftsfragen zu reden", erinnert Plassnik an die Pattsituation nach der Ablehnung der EU-Verfassung in den Niederlanden und Frankreich. "Es war weniger ein Vorsitz der spektakulären Durchbrüche, mehr das hartnäckige Drehen an vielen Schrauben."

Ab Tag 1 mit Gaskrise konfrontiert

Schon ab "Tag 1" sei der Vorsitz auch mit der russisch-ukrainischen Gaskrise konfrontiert gewesen, die inmitten des Winters die Gasversorgung der EU infrage stellte. Auf die Frage nach der größten Überraschung für den Ratsvorsitz nennt Plassnik die Karikaturenkrise im Februar 2006. Der Umgang mit den Protesten gegen Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung sei eine "Bewährungskrise für die europäische Wertegemeinschaft" gewesen. Man habe nämlich Solidarität mit Dänemark üben, aber auch mit der arabischen und muslimischen Welt "in Verbindung bleiben" müssen.

Auch wenn sich in den vergangenen zwölf Jahren europapolitisch viel geändert hat, sieht Plassnik doch eine wesentliche Konstante. "Die europäische Einheit ist immer harte Arbeit und unablässiger Kampf gegen Widerstände. Eine echte Führungsaufgabe. Nichts läuft von selbst", stellt die langjährige Diplomatin fest. Ihren beiden Nachfolgern als Koordinatoren des österreichischen Ratsvorsitzes, Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), gibt sie einen knappen und doch umfassenden Tipp für ihre Tätigkeit: "Zusammenhalten und Zusammenführen."

(APA/Stefan Vospernik)